INFO TF1/LCI : les "papys" du grand-banditisme rattrapés par leurs vieux démons

Après deux jours de garde-à-vue, les quatre hommes ont été mis en examen et incarcérés. Un léger air de déjà vu pour Gérard D. : il a déjà passé 28 ans sous les verrous. Présenté par la presse dans les années 80 comme "l’un des gangsters les plus recherchés de France", cette vieille figure de la banlieue sud, fichée au grand banditisme pour une longue série d’affaires de braquages, de séquestration, de drogue et de tentatives de meurtres, a sur son C.V un fait d’arme spectaculaire : il est le tout premier détenu de Fleury-Mérogis à avoir réussi à s’évader de la prison en hélicoptère.





Un commando était venu "l’arracher" par les airs alors qu’il jouait au football dans la cour de promenade de la prison avec son futur compagnon de cavale. C’était en février 1981. Sa fuite s’était terminée une quinzaine de jours plus tard, sous une pluie de coups de feu.