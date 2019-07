Injures antisémites envers Alain Finkielkraut en marge d'une manifestation des Gilets jaunes : l'auteur condamné à deux mois de prison avec sursis

"Espèce de sioniste", "grosse merde", "elle est à nous la France", "sale race", ou encore "t’es un haineux et tu vas mourir ", avait notamment proféré l'individu. La scène, filmée et largement partagée avait suscité l’indignation générale. Alain Finkielkraut n’avait pas porté plainte.





Le prévenu, un vendeur de téléphones originaire de Mulhouse, dans le Haut-Rhin s’était défendu le 22 mai de tout caractère raciste ou antisémite. "'Sioniste', c'est une idéologie politique, pas une religion, pas une communauté", expliquait son avocat à l’AFP au sortir de l’audience. Il avait alors mis en avant le fait que le philosophe est une "personnalité clivante", et que son client l’avait invectivé "à cause de ses idées portant atteinte à la fraternité et au vivre-ensemble". Les demandes de nullités ont été rejetées par le tribunal. L'avocat du prévenu a annoncé son intention de faire appel.