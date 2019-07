Insultes et violences filmées dans un Ehpad : trois ans ferme en appel pour un aide-soignant

Alors que la vieille dame s'était plainte auprès de ses filles d'être "violentée depuis un an et demi" par un homme, celles-ci ne l'avaient pas crue tout de suite.





"Ma mère m'a dit : 'Je me souviens qu'un homme m'a donné un coup de pied quand je suis tombée'", a expliqué Claude, l'une de ses filles, à l'issue du délibéré. Le prévenu ne travaillant que la nuit, elles n'avaient jamais croisé d'aide-soignant homme dans cet Ehpad d'Arcueil (Val-de-Marne). Puis elles avaient vu régulièrement apparaître des bleus sur le visage et le corps de leur mère. A la direction de l'Ehpad, on leur avait répondu avoir "entière confiance" dans le personnel. La famille, soupçonnant des violences, avait alors décidé d'installer une caméra dans la chambre de la nonagénaire...