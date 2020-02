Un ex-entraîneur de patinage artistique mis en examen et écroué pour viols sur mineures

Une nouvelle affaire éclate au sein du patinage artistique français. Après les révélations du Parisien, dans la soirée du jeudi 20 février, le parquet de Nanterre a confirmé à l'AFP ce vendredi la mise en examen d'un ancien entraîneur de patinage artistique officiant au sein du club d'Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, pour des agressions sexuelles et viols sur trois adolescentes. Ce dernier a également été écroué le 14 février, jour de sa mise en examen.

Les victimes, qui étaient âgées entre 14 et 16 ans à l'époque des faits, entre 2005 et 2009, ont déposé plainte le 4 février dernier. L'une d'entre elles, la plus âgée, dénonce une agression sexuelle remontant à 2005. Les deux autres, désormais âgées de 26 et 27 ans, accusent leur ancien entraîneur de les avoir violées lorsqu'elles étaient adolescentes. Le suspect avait à l'époque entre 25 et 27 ans et est accusé de les avoir violées au sein même du club d'Asnières.