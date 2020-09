"J'ai arrêté de respirer" : Lilian, l'otage caché des frères Kouachi, raconte sa "peur" au procès Charlie

Cinq ans après les faits, il demande le droit à l'oubli. Lilian ne veut plus que son nom de famille soit cité, il veut que chaque image de lui soit floutée, même dans les archives. Le 9 janvier 2015, le jeune homme de 27 ans se trouvait avec son employeur Michel Catalano dans l'imprimerie de Dammartin-en-Goële quand les frères Kouachi, munis d'armes de guerre, étaient arrivés pour s'y retrancher.

Son supérieur a juste le temps de lui dire d'aller se cacher, faisant ensuite croire aux terroristes qu'il est seul ce matin-là dans les locaux. Lilian, graphiste, trouve refuge dans un endroit qu'il avait repéré la veille, "au cas où", sachant que les deux frères, qui venaient d'assassiner 12 personnes à Paris, étaient toujours en cavale. C'est sous un évier, dans un placard de 1,10 mètre de haute pour 45 cm de profondeur, qu'il restera 8h30 durant, "un siphon dans le dos" et "coincé par des objets et des bouteilles de produits d'entretien".

A la cour ce jeudi, Lilian, catogan, chemises à carreaux, pantalon et chaussures noires, explique que de ce minuscule endroit, il entendait "des bribes de conversation" entre son employeur et les terroristes, mais aussi " des bruits de pas". "J'ai eu peur, j'ai pensé à mon manteau et ma sacoche sur la chaise. Des indices qui pouvaient me trahir. J'ai entendu les pas vers le réfectoire. J'ai arrêté de respirer, de bouger. De toute façon je ne pouvais pas bouger, le moindre geste aurait ouvert la porte du placard. Puis j'ai entendu la porte se fermer".