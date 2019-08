Jawad Bendaoud condamné à six mois ferme pour menaces de mort sur un surveillant

"Les faits remontent à juin 2017, ce sont des faits d'insultes à un surveillant et, dans la même journée, des faits de menaces de mort", a indiqué le parquet de Beauvais à l'AFP, confirmant une information du Parisien. Jawad Bendaoud aurait notamment menacé ce surveillant de lui mettre une "patate" dans la figure, avant de lui lancer : "C'est à cause de gens comme toi qu'il y a des surveillants qui se font égorger". Pour ces deux agressions verbales, le parquet avait requis un an de prison ferme, mais le tribunal correctionnel de Beauvais s'est prononcé pour une condamnation de six mois.





Jugé en visioconférence, Jawad Bendaoud était donc poursuivi pour "outrages" et "menace de mort". Des motifs similaires à ceux lui ayant déjà coûté un an de prison ferme, en plus de sa peine de quatre ans pour recel de malfaiteurs terroristes.