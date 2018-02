Jawad Bendaoud, le logeur des djihadistes du 13 novembre relaxé

Le logeur de deux terroristes du Bataclan et du Stade de France, Jawad Bendaoud, a été relaxé ce mercredi 14 février par le tribunal correctionnel de Paris. Il a toujours affirmé qu'il ne savait pas que ces hommes préparaient un attentat. Il devrait sortir de prison dans la soirée de ce mercredi, même si le parquet a fait appel du jugement.



