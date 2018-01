"Me dire 'vous hébergez des terroristes', c’est comme me dire 'JoeyStarr il va rejoindre Daech'" : l’interrogatoire surréaliste de Jawad Bendaoud

Jawad Bendaoud explique ainsi qu’en novembre 2015, il avait quatre squats, dont celui de la rue du Corbillon à Saint-Denis, où seront abattus Hasna Aït-Boulahcen et les deux terroristes. "Tout le monde le sait, c'est sorti dans la presse, je consommais de la drogue dure. L'appartement (rue du Corbillon, ndlr), il me servait à consommer et pour la descente...", détaille à la présidente le prévenu, dans son survêtement rouge du PSG.





Le soir du 13 novembre 2015 ? Il était dans le salon avec son père et mangeait des "des lentilles au bœuf". Certes, il a vu à la télé qu’il se passait quelque chose mais... "Il y avait une pancarte, j’ai compris qu’il y avait un attentat", reconnaît le prévenu assurant par ailleurs que, pour lui, ça s’était passé à l’étranger et pas en France.





Les images du Bataclan ? Il les a découvertes "dans sa cellule en regardant la télé". Et ajoute : "Le codétenu m’a dit : t’as hébergé un mec, le croque-mort de Daech, il me parle de la vidéo du mec qui traîne des cadavres avec son pick-up. Moi, je savais pas que c’était lui, que c’était Abaaoud, qui était chez moi".





Quand on lui a demandé de rendre service, il dit qu’il n’a rien vu. "On m’a dit que je devais héberger un homme qui s’était fait mettre dehors après une embrouille avec sa femme. Ce mec m’a dit en arrivant : 'J’ai passé trois jours de fils de pute ! Là, je veux faire ma prière, me laver et dormir'. Il y avait des signes que j’ai mal interprété", concède Jawad Bendaoud, faisant référence, notamment, au moment où cet homme lui a demandé de quel côté "il faut se mettre pour prier".





Jawad Bendaoud passera un moment avec eux le 17 novembre, avant de regagner son domicile sans aucun "stress". "Je suis rentré chez moi. J’ai regardé ma compagne et mon fils qui dormaient. J’ai roulé un gros joint de beuh, j’ai mangé un sandwich escalope-Boursin, j’ai regardé un film sur Netflix", relate-t-il l'air sérieux, catogan et lunettes sur le nez.