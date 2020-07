"Je n’ai pas fait l’ENA, je n’ai pas les connexions habituelles du patronat français" : Carlos Ghosn règle ses comptes avec Paris

Et de poursuivre : "Mon passeport est entre les mains du procureur général au Liban, car le Japon a émis un mandat d'arrêt international me concernant. Je souhaite aussi avoir la certitude que ma sécurité est assurée et que l'on me garantit une liberté de circulation".

"Mes avocats discutaient avec le juge d'instruction des conditions de cette audition depuis des semaines", a assuré l'ancien magnat de l'automobile accusé de malversations financières, et arrêté au Japon en novembre 2018 avant de rejoindre le Liban fin 2019 via la Turquie lors d'une opération d'exfiltration.

"Personne ne peut m'assurer que le voyage sera sans interruption, sans accident", a encore expliqué Carlos Ghosn, précisant que pour se rendre en France il doit "traverser d'autres pays". Et d'assurer : "le juge pourrait par exemple me faire interroger à Beyrouth où je suis prêt à répondre à toutes ses questions".

S'agissant de son bilan contesté à la tête de l'alliance Renault-Nissan, il s'en est dit "fier". Et d'interroger : "J'aimerais que l'on m'explique, si j'étais mauvais, pourquoi on a renouvelé mon contrat en juin 2018, soit quelques mois seulement avant mon arrestation au Japon? Le Conseil d'administration où siègent deux représentants de l'Etat m'a demandé dans son ensemble de rester quatre ans de plus. Ils connaissaient tout de moi : ma stratégie, mon management, ma personnalité. Cela fait tout de même 17 ans que je suis à la tête de Nissan, treize ans de Renault, trois ans chez Mitsubishi. Si j'avais été un 'fou des volumes' (de production, ndlr), on s'en serait aperçu, non?".