Jean-Claude Romand, le faux médecin qui avait tué sa famille, obtient une libération conditionnelle

Cette libération conditionnelle est imminente "mais sans doute pas aujourd'hui" a déclaré son avocat Jean-Louis Abad à l'Agence France-Presse, elle se fera "sous réserve de satisfaire à une période de placement sous surveillance électronique probatoire d'une durée de deux ans, à l'issue de laquelle le condamné sera soumis pour une durée de dix ans à des mesures d'assistance et de contrôle" a annoncé dans un communiqué la procureure générale Marie-Christine Tarrare.





La décision doit être mise à exécution avant le 28 juin, selon ce même communiqué de presse. Le faux docteur, incarcéré depuis 26 ans, devra à l'issue de la période probatoire s'établir "en un lieu autorisé par l'autorité judiciaire", s'abstenir d'entrer en relation avec les victimes et les parties civiles et aura interdiction de se rendre dans les régions Ile-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, précise le communiqué.





Jean-Claude Romand devra aussi "s'abstenir de toute communication médiatique relative aux crimes pour lesquels il a été condamné", "réparer en tout ou partie" les dommages qu'il a causés et "se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins", selon la même source.