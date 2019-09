Mélenchon-Dupond-Moretti, le duel des orateurs au cœur du premier jour de procès

DUEL - Jugé avec cinq autres prévenu pour “rébellion” et “acte d’intimidation” lors de la perquisition du siège de LFI le 16 octobre 2018, Jean-Luc Mélenchon a fait du premier jour d’audience une tribune politique. L’occasion d’une joute verbale assez vive avec l’avocat Eric Dupond-Moretti, un autre orateur de talent.

Les deux hommes n’étaient pas censés se connaître. Tout juste a-t-on pu les voir poser ensemble pour une photo prise un jour à Marseille, assure le ténor du barreau. Jean-Luc Mélenchon affirme ne pas s’en souvenir. Mais l’avocat médiatique et le tribun avaient commencé une guerre sourde sur les réseaux sociaux, à la veille du procès.

Autant dire qu’ils étaient tous deux prêts pour cette première confrontation publique. Celle-ci a eu lieu jeudi après-midi, après une longue matinée consacrée à la procédure et au visionnage du film de la perquisition du siège de LFI le 18 octobre 2018, au cœur de ce procès pour “rébellion” et “acte d’intimidation” qui vise Jean-Luc Mélenchon et cinq autres prévenus. Il faut dire que le leader des Insoumis n’avait pas hésité, quelques jours plus tôt, à décrire l’avocat des parties civiles comme “un pion payé par l’État pour défendre les policiers face à nous.” Des propos jugés “injurieux” par Dupond-Moretti, qui avait recommandé à son interlocuteur de prendre “une camomille” à la veille du procès.