Jean-Luc Mélenchon : trois mois avec sursis requis

DÉCRYPTAGE - Dans sa chronique "Les indispensables", Jennifer Knock s'est intéressée ce vendredi 20 septembre 2019 aux réquisitions du parquet à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon et de cinq autres membres de la France insoumise.

Le parquet a requis trois mois de prison avec sursis, 8 000 euros d'amende et aucune inéligibilité contre Jean-Luc Mélenchon. Rappelons-le, le leader de la France insoumise est poursuivi pour rébellion, provocation, et actes d'intimidation envers un magistrat et un dépositaire de l'autorité publique. Des réquisitions beaucoup plus clément que ce qu'il avait pu craindre. Le jugement aura lieu le 9 décembre 2019.



