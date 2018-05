Jérôme Cahuzac pourrait éviter la prison

Ce mardi 15 mai a également marqué l'épilogue d'un scandale d'État le plus retentissant du quinquennat de François Hollande. En effet, Jérôme Cahuzac vient a priori d'échapper à l'incarcération. Sans surprise, la justice a une nouvelle fois reconnu l'ancien ministre du Budget coupable des faits de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. Il était chargé de la lutte contre ces délits tout en dissimulant son argent en Suisse, à Singapour et au Panama. Son avenir judiciaire est désormais entre les mains d'un juge de l'application des peines. Il est fort probable que M. Cahuzac soit condamné à porter un bracelet électronique.



