JeSuisMila : menacée de mort et de viol pour avoir insulté l'islam, Mila, 16 ans, porte plainte

Une story dans laquelle elle déclare notamment, en plusieurs parties, destinées à répondre aux attaques qu'elle reçoit en parallèle dans les commentaires : "Je déteste la religion, le Coran est une religion de haine, l’islam c’est de la merde. Je dis ce que je pense, putain. (...) Je suis pas raciste, pas du tout. On peut pas être raciste d’une religion, qu'est-ce que vous êtes cons ! (...) J’ai dit ce que je pensais, j’ai totalement le droit, je regrette pas du tout. Il y a des gens qui vont encore s’exciter, j’en ai rien à foutre. Votre religion, c’est de la merde, votre Dieu je lui mets un doigt dans le trou du cul, merci au revoir. (...) Vous me menacez de mort ? Vous êtes bons qu'à ça. Vous avez pas d'éducation, vous êtes nuls, vous servez à rien !"

Au départ, un simple live sur Instagram, comme il y en a des milliers chaque jour. Une adolescente qui se filme avec son smartphone. Puis un internaute entreprenant de la draguer dans ses messages privés. Insistant. Mila, la jeune fille en question, une lycéenne nord-iséroise âgée de 16 ans, l'éconduit, lui expliquant qu'elle est lesbienne. L'adolescent, vexé, la traite de "sale gouine", la taxe de racisme et d'islamophobie. Nous sommes alors dans l'après-midi du samedi 18 janvier. C'est là que la vie de Mila bascule. Quand elle décide de répliquer via une story.

La vidéo, devenue virale et relayée ensuite sur plusieurs réseaux sociaux (comme sur Twitter ci-dessus), a été vue, depuis, plus d'un million de fois en cumulé. Outre les insultes et les menaces de mort ou de viol, certains internautes, qui l'ont reconnue, dévoilent son identité, son adresse, celle de son lycée... "Je recevais 200 messages de pure haine à la minute, confie Mila au détour d'un entretien accordé au site féministe d'extrême droite Bellica, ajoutant : "Je ne peux plus mettre un pied dans mon lycée." A Libération, elle précise : "Quelqu’un a appelé mon lycée en se faisant passer pour mon père. Mon lycée a donc appelé la police pour me protéger." Selon France Bleu Isère, elle a déposé plainte, et le procureur de Vienne a ouvert une enquête pour "menaces de mort", confiée à la section des Recherches de la gendarmerie, compétente en matière de cyber-criminalité...

Mais dans le même temps, le magistrat en a ouvert une autre la concernant, pour incitation à la haine raciale. Presque de la même manière que, sur Twitter, les hashtags #JeSuisMila et #JesuispasMila ont émergé de concert durant le week-end. De son côté, l'intéressée a, elle, fait amende honorable sur Twitter, avant de supprimer son compte, écrivant : "Je m'excuse, je ne voulais offenser personne. J'ai parlé trop vite. L'erreur est humaine."