Joggeuse tuée près de Toulouse : Laurent Dejean condamné à vingt ans de réclusion

La cour d'assises de Haute-Garonne a condamné ce vendredi Laurent Dejean à vingt ans de réclusion pour le meurtre de Patricia Bouchon en 2011 à Bouloc, près de Toulouse. La cour a reconnu au condamné des circonstances atténuantes pour troubles psychiques.





Le président des assises, Guillaume Roussel, avait donné une dernière fois dans la matinée la parole à l'accusé, qui n'a pas souhaité s'exprimer, puis les trois magistrats de la cour et les six jurés, cinq hommes et une femme, se sont retirés pour délibérer.





La veille, au terme de 11 jours de procès, l'avocat général David Sénat avait longuement requis, avec pédagogie et fermeté, l'acquittement : "Il est possible que Laurent Dejean soit coupable mais les preuves font défaut".