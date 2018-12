Johnny Hallyday : la justice ordonne le gel d’une partie des royalties du chanteur

David Hallyday et Laura Smet ont eu en partie gain de cause. Ce mardi, soit un peu plus d’un an après la disparition de Johnny Hallyday, un juge a ordonné le gel d’une part des royalties des albums du rockeur détenue par Warner, Universal et Sony, les trois maisons de disque qui ont accompagné Johnny Hallyday tout au long de sa carrière.





Cette décision, énième épisode dans la guerre que se livrent les clans Hallyday autour de l’héritage de Johnny Hallyday depuis son décès le 5 décembre 2018, porte sur 37,5% des royalties.





Plus d’informations à venir