Julian Assange libéré ? La justice britannique va se prononcer

Julian Assange va-t-il sortir de l’ambassade d’Equateur à Londres où il est réfugié depuis six ans ? La justice britannique se prononce ce mardi sur le mandat d’arrêt visant le fondateur de WikiLeaks. Jugé valide le 6 février dernier, il fait de nouveau l’objet d’une question soulevée par la défense : le maintien de ce mandat est-il dans l’intérêt public ? Le tribunal londonien de Westminster donnera sa réponse à 15 heures, heure de Paris.





En juin 2012, l'Australien âgé de 46 ans avait trouvé asile dans l'ambassade d’Équateur afin d’échapper à une extradition vers la Suède où il était recherché depuis fin 2010 pour des accusations de viol et d'agression sexuelle qu'il niait. Il craint, s’il est arrêté, d’être extradé et jugé aux Etats-Unis pour la publication par WikiLeaks en 2010 de nombreux secrets militaires et documents diplomatiques américains.