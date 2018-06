Justice : des trafiquants de drogue présumés libérés faute de juge

Douze prévenus devaient être jugés dans une affaire de trafic de drogue international au tribunal de Pontoise ce mardi 19 juin. Mais la juge qui devait présider l'audience n'est pas venue. Elle était hospitalisée et comme aucun autre juge n'a été en mesure de la remplacer, il a fallu renvoyer l'audience à une date ultérieure. Résultat, les prévenus qui étaient déjà incarcérés ont dû être relâchés. Toutefois ils restent sous contrôle judiciaire stricte.



