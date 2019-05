Isabelle Balkany est sortie de l'hôpital mais n'assistera pas à son procès

Hospitalisée à la suite de cette tentative de suicide, elle suivait toutefois les débats du tribunal correctionnel où avec son époux, Patrick, elle était jugée depuis le 13 mai notamment pour fraude fiscale et blanchiment aggravé de ce délit. Après avoir examiné le seul délit de fraude fiscale il y a deux semaines, et des faits anciens et prescrits - l'argent suisse de Patrick Balkany et la construction d'une première villa antillaise, Serena, en 1989 - la semaine dernière, le tribunal entre lundi dans le vif des accusations de blanchiment de fraude fiscale avec l'examen des montages entourant la villa Pamplemousse.