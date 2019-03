Ouverture du procès du meurtrier présumé de Patricia Bouchon, joggeuse assassinée près de Toulouse en 2011

Durant l'instruction, les avocats de Laurent Dejean n'ont eu de cesse de démontrer la faiblesse du dossier, soulignant notamment que l'ADN retrouvé sur la victime était celui d'un autre homme, qu'un témoin faisait état d'une Clio grise et non blanche et que le témoin principal ne l'avait pas formellement reconnu.





Du côté de la partie civile, on attend "des réponses" avait confié il y a quelques mois Carlyne Bouchon, la fille de la victime aujourd'hui âgée de 34 ans, même si la jeune femme s'attend à "revivre des moments très difficile".





Jugé pour "homicide volontaire", Laurent Dejean encourt trente ans de réclusion criminelle.