Enfin un successeur à François Molins au poste de procureur de Paris ?

Mais d’autres soulignent surtout la proximité entre ce magistrat et le gouvernement. De par son poste, Rémy Heitz faisait le lien entre la Chancellerie et le parquet. La carrière de cet homme de 54 ans plutôt étiqueté à droite s’est d’ailleurs écrite principalement au sein de divers ministères, tour à tour chef de cabinet du ministre UMP Pascal Clément, membre du cabinet de Jean-Pierre Raffarin à Matignon ou encore délégué interministériel à la sécurité routière, entre 2003 et 2006, sous la présidence de Jacques Chirac.





La succession de François Molins - qui doit quitter son poste en novembre pour rejoindre la Cour de cassation - est depuis plus d'une semaine au cœur d'une polémique ciblant l'Elysée, accusé d'être intervenu dans la nomination d'un magistrat qui a notamment en charge des affaires politico-judiciaires sensibles. La ministre de la Justice Nicole Belloubet avait auditionné trois candidats en juillet, mais tous, y compris son favori, ont finalement été recalés.