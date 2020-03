L'accident de car de Puisseguin "s'achemine vers un non-lieu"

On est en train de nous dire, 43 personnes sont mortes et 'c'est la faute à pas de chance'.

"S'il n'y a pas de mise en examen, c'est qu'on s'achemine vers un non-lieu", déplore Marie Mescam, avocate de victimes et de leurs proches. "On est en train de nous dire, 43 personnes sont mortes et 'c'est la faute à pas de chance'. On n'est pas allé au fond des choses", s'est-elle insurgée auprès de l'agence de presse.

Les victimes elles-mêmes, réunies dans le Collectif des victimes de Puisseguin, refusent de leur côté que ce soit la fin de leur long combat judiciaire pour identifier les responsabilités. Michel Vigier, président du Collectif, explique qu'il comptait sur une dernière expertise : celle du réservoir additionnel du camion. Mais celui-ci n'a pas été mis en cause. Le collectif réclame aujourd'hui de nouvelles investigations, en se basant sur un rapport du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT).

Rendu en 2017, ce rapport attribue la cause directe de l'accident à une perte de contrôle du poids-lourd entré en collision avec l'autocar. Il soulignait que le camion était équipé d'un réservoir supplémentaire de gazole non homologué ou encore que les dispositifs de sortie de secours et de désenfumage du car étaient difficiles à actionner.