L'agresseur du jeune Marin condamné à sept ans et demi de prison

Il a reconnu avoir "détruit la vie" de sa victime, frappée à coups de béquille et laissée pour morte. Alors que 14 années de prison avaient été requises, l'agresseur de Marin a été condamné à sept ans et demi de prison ce vendredi par la cour d'Assise des mineurs de Lyon.





Le tribunal a retenu l'excuse de minorité, réduisant de moitié la peine maximale encourue (15 ans de réclusion), contrairement à ce qui avait été réclamé plus tôt par l'avocat général et les parties civiles. Marin et ses parents qui l'entouraient ont paru consternés à l'annonce du verdict. La veille de l'audience, la mère de Marin, Audrey, avait dit attendre "une condamnation exemplaire", expliquant qu'elle ne pourrait pas se "contenter de quelques années".





Ce 1er novembre 2016, Marin, alors âgé de 20 ans, s'était fait tabasser après avoir pris la défense d'un couple qui s'embrassait dans la rue. Dans le coma, il avait miraculeusement survécu après une opération du crâne mais garde depuis de très lourdes séquelles.