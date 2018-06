L'ancien évêque d'Orléans renvoyé en correctionnelle pour non-dénonciation d'actes pédophiles

Olivier Savignac, une des victimes présumées, avait été le premier à dénoncer les faits en 2008 auprès de l'évêché dans un courrier où il faisait état d'attouchements qu'il dit avoir subis en 1993 lors d'un camp dans le sud-ouest de la France du Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ) où officiait l'abbé de Castelet en tant qu'aumônier. Sans réponse de l'évêché, il avait ensuite rencontré Mgr Fort en lui précisant qu'une dizaine de jeunes avaient pu être victimes de l'aumônier du MEJ.





Comme rien ne se passait, il avait saisi à nouveau l'évêché, où Mgr Blaquart avait pris la succession de Mgr Fort, parti à la retraite. Le nouvel évêque avait aussitôt saisi le parquet et une instruction avait été ouverte.





"Mon client a pensé que ce jeune homme ne souhaitait pas que les faits qu'il dénonçait soient rendus publics, mais qu'il voulait juste s'assurer que Pierre de Castelet n'avait plus de ministère auprès d'enfants", a expliqué à un correspondant de l'AFP Benoit de Gaullier, avocat de M. Fort. Selon Me de Gaullier, André Fort "a pris acte de son renvoi devant le tribunal correctionnel et il s'expliquera".