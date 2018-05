L'avocat de Laeticia Hallyday sur LCI : "C'est très clairement une affaire d'argent"

JUSTICE - La guerre de tranchées se poursuit dans l'affaire de la succession de Johnny Hallyday : alors que les parties ont écarté ce jeudi la voie d'une médiation judiciaire, et qu'une prochaine audience est prévue le 22 novembre, Me Ardavan Amir-Aslani, l'avocat de Laeticia Hallyday, et Pierre-Olivier Sur, l'avocat de Laura Smet, sont venus clarifier la situation sur le plateau de LCI.