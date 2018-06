L'énigme de l'inconnue de l'A10 enfin résolue

Nous assistons probablement au dénouement d'une des affaires criminelles les plus énigmatiques de ces trente dernières années. En effet, le corps d'une fillette était retrouvé en 1987, le long de l'autoroute A10 près de Blois et aucun indice ni témoignage n'avait permis de faire avancer l'enquête jusqu'à ce coup de théâtre que l'on doit à la police scientifique.



