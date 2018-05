Une enquête pour "abus de faiblesse" visant Gérald Darmanin classée sans suite

L'enquête préliminaire pour "abus de faiblesse" visant Gérald Darmanin, qui avait été ouverte le 13 février 2018, a été classée sans suite ce mercredi par le parquet de Paris. Les investigations réalisées dans le cadre de cette procédure n'ont pas permis de caractériser dans tous ses éléments constitutifs une infraction pénale, a indiqué le parquet à LCI.





Cette enquête avait été ouverte en février à la suite d'une plainte déposée contre le ministre de l'Action et des Comptes publics par une habitante de Tourcoing (Nord), qui affirmait s'être "sentie obligée" d'avoir des relations sexuelles avec lui pour obtenir un logement et un emploi. Gérald Darmanin avait été le maire de Tourcoing entre 2014 et 2017.