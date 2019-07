L’Etat devra indemniser un homme assigné à résidence après les attentats du 13 novembre

Halim A. avait été assigné à résidence le 15 décembre à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) avec obligation de pointer d'abord quatre, puis trois fois par jour au commissariat, et interdiction de quitter la commune sans un sauf-conduit du préfet de police.





Il avait été le premier à obtenir, en janvier 2016, la suspension de son assignation à résidence par le Conseil d'Etat. La plus haute juridiction administrative avait démonté les arguments des services de renseignement qui voyaient en lui un islamiste dangereux, et condamné l'État à lui verser 1.500 euros.





Depuis deux ans, il demandait en outre 70.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi "en raison du caractère injustifié de l'assignation à résidence décidée à son encontre". Il arguait notamment que sa société de dépannage de deux-roues avait périclité à cause de la mesure administrative qui avait fortement limité sa "liberté d'aller et venir". Mais, dans sa décision, le tribunal administratif estime qu'"il ne produit aucun document de nature à démontrer la réalité" du préjudice matériel et lui a donc seulement octroyé 3.000 euros.