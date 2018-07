L'ex-actrice X Nikita Bellucci au tribunal face à un cyberharceleur

Nikita Bellucci poursuit en effet un homme pour menaces de viol et harcèlement en ligne à la suite de nombreux "mails immondes", émaillés de menaces de mort et de viol : "Il a menacé de me violer et de me laisser pour morte sur le bord de la route, raconte à LCI la jeune femme, qui a conservé les captures de l'ensemble des menaces dont elle a fait l'objet. Puis de surtout bien rester cloîtrée chez moi, parce que si je devais porter plainte, il allait me tuer."





Des propos confirmés par l'avocat du prévenu, né en 1983, invalide à 80% et dans l'incapacité de travailler. "Il reconnaît l'ensemble des faits, indique Me Attias à LCI. Il a subi une expertise psychiatrique, qui a conclu à un tableau épileptique, avec des troubles du comportement et un niveau intellectuel très limité. Selon sa version des faits, il est entré dans un jeu avec Nikita Bellucci, après que cette dernière lui avait laissé entendre certaines choses."