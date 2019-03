L'homme suspecté d'avoir envoyé des colis piégés à des anti-Trump plaide coupable

Parmi les personnalités qu'il avait ciblées figuraient l'ex-secrétaire d'Etat Hillary Clinton, l'ex-président Barack Obama et l'ex-vice-président Joe Biden, l'acteur Robert de Niro, le milliardaire et philanthrope George Soros. Mais aussi des élus démocrates en vue, comme Cory Booker et Kamala Harris.





L'homme de 57 ans avait été interpellé le 26 octobre après une vaste chasse à l'homme. "J'ai envoyé un total de 16 engins par courrier", a reconnu jeudi à l'audience Cesar Sayoc, en tenue de prisonnier bleu sombre, les cheveux gris tirés en mini-queue de cheval, lisant une déclaration préparée avec ses avocats. "J'ai fabriqué des engins conçus pour ressembler à des bombes artisanales", fabriqués avec "un tuyau en plastique, un réveil numérique et des fils électriques qui lui étaient attachés". Il y avait ajouté "de la poudre pour feux d'artifice" et "des fragments de verre", a-t-il poursuivi. Cet ancien culturiste, étouffant des larmes, a ajouté : "Je sais que mes actions étaient mauvaises et je suis désolé".