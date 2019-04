"L'islamophobie n'existe pas, ce n'est pas un délit" : comment Zemmour joue avec les mots pour nier une réalité

Plus qu'une confusion, il s'agit en réalité d'une querelle sémantique qui ne date pas d'hier. Caroline Fourest, grande défenseuse de la laïcité, rejette ainsi l'emploi d'islamophobie. Selon elle, ce mot est un moyen de condamner toute critique de l'Islam. En 2012, l'écrivain Salman Rushdie corroborait cette idée : "l'islamophobie (...) est un mot qui a été inventé récemment pour protéger une communauté. Mais l'islam (...), c'est une religion, un choix. Et dans une société ouverte, nous devons pouvoir converser librement au sujet des idées", indiquait-il selon le Point. Parmi les défenseurs de cette analyse, on retrouve également Manuel Valls. Il y a quelques années, alors qu'il était Premier ministre, il se refusait ainsi à employer ce terme et préférait parler de "racisme anti-musulman".





Si l'on regarde l’étymologie du mot, cette théorie ce tien. Islamophobie est la contraction d'Islam et de phobie - la crainte, la frayeur. On peut donc l'entendre comme la peur de l'Islam et non le rejet de tous les musulmans. Mais le sens du suffixe grec a bien évolué au fil du temps. Il peut aussi vouloir dire : hostilité sociale, haine. On retrouve d'ailleurs cette signification dans les mots homophobe, xénophobe ou encore grossophobe. Personne aujourd'hui ne s'opposera au fait que des propos homophobes sont une discrimination à l'encontre d'une personne ou d'un groupes de personnes homosexuelles. Ainsi, si l'on regarde la définition du terme islamophobie dans le dictionnaire Larousse, on peut y lire : "hostilité envers l'islam, les musulmans."