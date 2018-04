L'ordonnance de Bachelot : "Les intellectuels se portant caution de la vertu de Monsieur Ramadan auraient l'air fin s'il s'avère qu'il s'agissait bien d'un prédateur sexuel"

Tariq Ramadan est écroué depuis février pour des accusations de viols et d'agressions sexuelles qui se sont multipliées après. Une pétition de plus de 100 000 signatures en faveur de l'islamologue suisse, dénonçant un complot islamophobe, circule depuis et réclame sa libération. Mais quels que soient les faits, l'enquête se poursuit dans le respect de la présomption d'innocence.



