La bataille pour la cagnotte de l'ex-boxeur Christophe Dettinger devant le tribunal mercredi

Le couple Dettinger et l'organisateur de la cagnotte assignent à leur tour la plateforme, à Paris cette fois. Pour eux, Leetchi a unilatéralement "détourné l'objet du contrat" en déclarant que les fonds serviraient aux frais d'avocats. Les deux procédures ont été regroupées et se régleront devant le TGI de Paris mercredi. Dans une autre procédure, l'épouse de l'ex-boxeur réclame environ trois millions d'euros de dommages et intérêts à la plateforme : la cagnotte serait restée ouverte un mois et demi si Leetchi ne l'avait pas fermée au bout de deux jours. Karine Dettinger a donc multiplié ce que la collecte avait rapporté par le nombre de jours manquants.