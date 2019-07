La chronique de FX Pietri : Soulagement pour Richard et le groupe Orange

Après des années de procès, Bernard Tapie a été relaxé pour escroquerie. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement ce mardi. Un grand soulagement pour Bernard Tapie et pour Orange. En effet, les juges ont également relaxé l'actuel PDG d'Orange Stéphane Richard, qui était poursuivi pour complicité en tant qu'ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde. Quid du verdict des autres prévenus ?



Ce mardi 9 juillet 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle du verdict du procès Tapie. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 09/07/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.