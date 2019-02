La commission d'enquête du Sénat demande des poursuites en justice contre Benalla et Crase pour "faux témoignage"

Après des mois de travaux, 40 personnes entendues et 34 auditions, la commission d'enquête sénatoriale a présenté ce mercredi son rapport sur l'affaire Benalla. Un rapport qui pointe des "dysfonctionnements majeurs" au plus haut niveau de l'Etat. Il met également en cause les témoignages de trois hauts responsables de l'Elysée Patrick Strzoda, Alexis Kohler et le général Lionel Lavergne, les soupçonnant d'"omissions, incohérences" et "contradictions".





En outre, la commission d'enquête du Sénat demande d'en finir avec les "collaborateurs officieux" d'Emmanuel Macron. "Un "sérieux manque de précaution dans la prévention des conflits d'intérêts de certains collaborateurs", en référence au contrat russe est pointé et elle estime que "la sécurité du Président de la République a été affectée". Conséquence de quoi, elle demande au Bureau du Sénat de saisir la justice pour "faux témoignage" de la part d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase, tous deux en détention provisoire depuis mardi.