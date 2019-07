La création du parquet national antiterroriste, un "effet d'annonce considérable"

C'est ce lundi 1er juillet que voit le jour le parquet national antiterroriste. Consacré par l'article 69 de la loi de réforme pour la justice, il exerce désormais les fonctions du ministère public, à l'instar du parquet financier créé en 2014, et a pour but de décharger le parquet de Paris des dossiers de terrorisme. Composée de 26 magistrats et sous la houlette du procureur Jean-François Ricard, cette nouvelle structure a en charge toutes les infractions terroristes ainsi que les crimes contre l'humanité, du début des investigations jusqu'aux procès. 19 de ses membres travaillaient déjà à la section antiterroriste du parquet de Paris, section désormais obsolète et donc supprimée.





"Il y avait une volonté de stabilité car un dossier terroriste, c'est plusieurs années", a déclaré Jean-François Ricard à l'AFP. Le parquet doit donc reprendre des dossiers conséquents, comme les attentats de Paris en 2015 et de Nice en 2016, ou encore les assassinats des policiers de Magnanville en 2016.





Longtemps demandé par certains acteurs politiques et judiciaires, ce parquet est-il considéré comme une réponse judiciaire adaptée à la lutte antiterroriste ? Maître Vincent Brengarth, avocat spécialisé en droit pénal et en libertés publiques, nous répond.