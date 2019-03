La justice a-t-elle relâché 95% des "Gilets jaunes" interpellés, comme l'affirme la droite ? Pas si simple

La contre-offensive intervient le lendemain. A nouveau sur France Inter, Christophe Castaner, personnellement mis en cause par l'opposition, dément fermement les chiffres avancés par Les Républicains. "Ils sont faux", dit-il, ajoutant ses propres données chiffrées : "Il y a eu 1800 jugements rendus et il y a eu 100 relaxes. Jusqu’à nouvel ordre ça ne fait pas 95%, c’est même plutôt l’inverse."





Sur Europe 1, ce mardi, la Garde des Sceaux Nicole Belloubet monte elle aussi au front : "On a à peu près 1800 jugements qui ont eu lieu à l’heure où je vous parle" précise-t-elle. Et d'ajouter que "40%" des condamnations ont donné lieu à "de la prison ferme et 60% ont fait l’objet d’un sursis (...) On ne peut pas dire que la justice est laxiste". Ce qui représente alors, si nos calculs sont bons, environ 720 condamnations fermes prononcées par les juges, jusqu’à présent, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes.