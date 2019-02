La justice britannique ordonne l'extradition d'Alexandre Djouhri : qui est ce proche de Nicolas Sarkozy ?

Convoqué à plusieurs reprises par la justice française, l'homme aujourd'hui âgé de 60 ans avait été arrêté en janvier 2018 à l'aéroport londonien d'Heathrow, en provenance de Genève, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par la justice française, notamment pour "détournements de fonds publics" et "corruption". Relâché après paiement d'une caution d'1,13 millions d'euros, Alexandre Djouhri avait été à nouveau placé en détention avant une nouvelle libération pour soucis de santé. Dès lors, il avait obligation de rester chez lui entre 2h et 6h et se présenter à un poste de police entre 12h et 16h, sans pouvoir quitter les arrondissements de Kensington, Chelsea et Westminster, où il réside.