La justice condamne-t-elle seulement "un viol sur cent" ?

L'actrice Adèle Haenel a décidé de briser le silence en confiant à Mediapart avoir été victime d'attouchements et de harcèlement sexuel. Elle accuse le réalisateur Christophe Ruggia d'avoir exercé une "emprise" sur elle, alors qu'elle était âgée de 12 à 15 ans. Lui nie les faits et évoque "l’erreur" d'avoir joué "les pygmalions".

Au total, "sur les 12.000 personnes mises en cause dans les affaires de viol traitées par les parquets en 2016, une sur dix seulement serait poursuivie pour viol devant une juridiction de jugement", indique le bulletin d’information statistique sur les violences sexuelles et atteintes aux mœurs.

Cette statistique correspond, peu ou prou, au nombre de condamnations : 1003 en 2016 - soit 40% de moins qu'il y a 10 ans - comme le montre le tableau ci-dessus issu du dernier bulletin statistique sur les condamnations . En 2017, ces condamnations ont été un peu plus importantes, comme le révèle un autre rapport du ministère de la Justice : 1266. On peut donc considérer qu'environ 10% des plaintes conduisent à une condamnation.

Il convient de noter que seule une faible part des femmes victimes de viols porte plainte. Le rapport d’enquête "Cadre de vie et sécurité", publié en décembre 2018 par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), s'est attaché, à élaborer des statistiques sur les violences sexuelles sur la période 2011-2017. On estime que chaque année 81.000 personnes âgées de 18 à 75 ans ont été victimes de viols dont 65.000 femmes.

Comme nous l'avons vu plus haut, en 2016, seules 13.708 personnes ont porté plainte pour viol. La comparaison est limitée puisque l'on compare des moyennes annuelles sur 7 ans et des données sur une année, mais le ratio serait d'environ 17%. Et ces statistiques ne prennent pas en compte les victimes mineures, ni celles âgées de plus de 75 ans. Rapporté cette fois au nombre de condamnations (1003 en 2016), on arrive au "1 viol sur cent" condamné par la justice.