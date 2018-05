La justice égare un dossier et libère un meurtrier présumé

Un meurtrier peut-il échapper à son procès, parce que la justice estime que son crime est prescrit ? C'est manifestement ce qui est en train de se passer à Lyon. La famille d'un jeune homme tué en 2001 vient d'apprendre que les suspects confondus, il y a seulement deux ans, pourraient ne jamais être jugés pour des raisons de délai. En cause : la disparition du dossier.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.