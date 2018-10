La justice invalide le prénom d'un enfant à cause d'un tilde

Cela fait maintenant 18 mois que le petit Fañch est né. Ses parents ont décidé de lui attribué un prénom bien breton. Mais celui-ci n'a pas été validé par l'état-civil. En cause, le tilde, le signe en forme de petite vague apposé sur la lettre "n", qui selon une circulaire de 2014, n'est pas reconnu dans la langue française et donc interdit. Pourtant, ce signe est très présent dans la langue bretonne, voire même importante pour une bonne prononciation. Le procureur a ainsi saisi le tribunal qui, en première instance, a considéré qu'autoriser le tilde menacerait l'unité du pays. Un procès en appel aura lieu cet après-midi du 8 octobre 2018.



