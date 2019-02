La piste Nordahl Lelandais examinée dans une quarantaine d'affaires non résolues

Après un an d'enquête et l'examen de 900 dossiers par la cellule Ariane, la piste de Nordahl Lelandais va être examinée dans une quarantaine de dossiers non résolus, ont indiqué lundi le colonel de gendarmerie Laurent Chartier et le général Jean-Philippe Lecouffe, directeur du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN). Nordahl Lelandais, 36 ans, est déjà mis en examen pour le meurtre de Maëlys et du caporal Arthur Noyer.