La plainte pour viol visant le comédien et metteur en scène Philippe Caubère classée sans suite

La plainte pour viol déposée en avril 2018 par la dramaturge Solveig Halloin à l'encontre du comédien et metteur en scène Philippe Caubère a été classée sans suite, a annoncé lundi le parquet de Créteil. "Aucun élément ne permet de corroborer les déclarations de la plaignante sur l'absence de consentement, et les personnes qu'elle avait désignées comme victimes ont nié toute agression", a précisé le parquet.





Solveig Halloin affirme avoir été violée en mars 2010 par Philippe Caubère, après avoir rencontré dans un théâtre toulousain cet acteur qu'elle "admirait". Le Monde et France Inter, qui ont annoncé le classement sans suite lundi matin, rapportent que, selon le parquet, "deux rendez-vous, dont l'un s'est conclu par une relation sexuelle, ont bien eu lieu entre Solveig Halloin et Philippe Caubère, en 2010". Celle-ci a affirmé que le comédien l'avait déshabillée, frappée, étranglée et pénétrée violemment dans une chambre d'hôtel à Béziers, avant de la menacer de mort.