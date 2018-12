La prolongation de la garde à vue de Carlos Ghosn rejetée

Arrêté le 19 novembre à sa sortie d'avion sur le sol japonais, et placé en détention provisoire, à l'instar de son bras droit Greg Kelly. Ils ont été inculpés pour dissimulations de revenus. Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir utilisé de l'argent de la compagnie à des fins personnelles et d'avoir minimisé sa rémunération. Les sommes sont considérables : le PDG du plus gros constructeur automobile aurait déclaré au fisc japonais "seulement" 39 millions d’euros. Il est depuis incarcéré au centre de détention de l'arrondissement de Katsushika à Tokyo.