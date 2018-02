Lactalis : une association et 30 familles déposent plainte pour "négligences"

L’Association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles va déposer 30 nouvelles plaintes individuelles de familles, à l’encontre de Lactalis et de plusieurs grands groupes de distribution qui avaient vendu des produits retirés du marché. Elles sont déposées pour mise en danger de la vie d'autrui et blessures involontaires, et mise en danger de la vie d'autrui, pour certaines d'entre elles, contre des grandes enseignes de la distribution. Ces plaintes s'ajoutent aux 15 premières plaintes déposées dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le Procureur de la République de Paris.