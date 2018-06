Lafarge en Syrie : le cimentier français mis en examen

Depuis un an, deux juges d'instruction enquêtent sur les conditions dans lesquelles le cimentier français a maintenu en activité son usine syrienne de Jalabiya en 2013-2014. Une région qui était à l'époque sous contrôle du groupe État islamique. En effet, l’entreprise Lafarge aurait effectué de nombreux versements à des factions locales, notamment Daesh, pour permettre le fonctionnement de l'usine. Huit anciens cadres du groupe, dont son ex-PDG, ont donc été mis en examen.



