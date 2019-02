LBD : Jérôme Rodrigues porte plainte pour violences volontaires

"Nous avons déposé ce jour devant le doyen des juges d'instruction près le Tribunal de grande instance de Paris quatre plaintes criminelles avec constitution de partie civile pour violences volontaires aggravées par personne dépositaire de l'autorité publique, en réunion et ayant entraîné une mutilation permanente ; et complicité de violences volontaires aggravées contre X et contre M. Delpuech, préfet de Paris", a déclaré Me Arié Alimi. , l'avocat de Rodrigues.





Ces quatre plaintes concernent Jérôme Rodrigues, qui affirme avoir perdu l'usage de son œil droit à cause d'un tir de LBD le 26 janvier à Paris, Sébastien Maillet, qui a eu la main arrachée samedi dernier, selon lui par l'explosion d'une grenade près de l'Assemblée nationale, ainsi que Franck Bridon et Antoine Coste, qui affirment également avoir perdu un œil à la suite de tirs de LBD lors de manifestations dans la capitale.