Le cadavre d'une femme retrouvé brûlé à Mougins : l'enquête s'oriente vers le milieu de la prostitution

L'enquête s'accélère après la découverte le matin de Noël du corps sans vie d'une femme de 37 ans dans un parc de Mougins (Alpes-Maritimes). Jeudi 26 décembre, la victime avait pu être identifié à "99,99%" grâce notamment à des signes distinctifs qu'elle portait, avait indiqué Fabienne Atzori, procureure de la République de Grasse. Une avancée qui permet d'orienter désormais les recherches vers le milieu de la prostitution.

La brigade de recherche de Cannes, la section de recherche de Fréjus, la brigade de Mougins et des militaires de la compagnie de Cannes, qui sont mobilisés depuis 48 heures, ont notamment perquisitionné un appartement à Cannes. Selon Nice-Matin, les enquêteurs cherchent à connaître l’environnement de la victime, "originaire de l'Europe de l'Est et qui serait mère d’un enfant", et veulent déterminer où elle a été tuée exactement.