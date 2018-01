Le conseil d'Etat valide l'arrêt des soins d'Inès 14 ans, contre l'avis de ses parents

Contre l'avis des parents d'Inès, le Conseil d'Etat a validé ce vendredi l'arrêt des soins de l'adolescente, en état végétatif depuis le mois de juin dernier. La juridiction a donné raison aux médecins, qui souhaitaient arrêter les traitements de la jeune fille pour la laisser mourir.





Le tribunal administratif de Nancy avait validé, le 7 décembre dernier, l'avis exprimé fin juillet par les médecins au terme d'une procédure collégiale. Souffrant d'une maladie neuromusculaire auto-immune, Inès avait été hospitalisée l'état dernier suite à une crise cardiaque. Après des soins, le corps médical avait jugé son cas sans espoir, et avait donc lancé une procédure visant à l'arrêt de ses traitements, conformément à la loi de 2016 sur la fin de vie. Mais les parents de la jeune fille avaient saisi en référé la plus haute juridiction administrative pour s'opposer à cette décision. Ils n'ont finalement pas obtenu gain de cause, une première concernant un mineur. Un recours est possible devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.