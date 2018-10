Le coup de gueule de Nicole Belloubet contre les prisons visibles sur Google Maps

Plusieurs mois après la spectaculaire évasion par hélicoptère de Redoine Faïd, et alors que le célèbre braqueur est retourné en prison, plusieurs établissements pénitentiaires sont toujours visibles sur les images satellites de Google Maps. Et la ministre de la Justice Nicole Belloubet est montée au créneau ce mardi matin sur RTL pour dénoncer cette situation sensible.